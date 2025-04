Le PSG va signer un joueur «phénoménal» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si la saison n’est pas encore terminée, le PSG prépare déjà ses plans pour le mercato estival. Ce n’est pas un secret, le club parisien aimerait recruter Maghnes Akliouche, auteur d’une grosse saison avec l’AS Monaco. Capitaine du club monégasque, Denis Zakaria s’est confié sur l’énorme potentiel du Français de 23 ans.

Le PSG pourrait connaître un mercato estival animé. Malgré une saison très réussie en 2024/2025, le club de la capitale envisage sérieusement de se renforcer cet été. Paris lorgne notamment le profil de Maghnes Akliouche.

Le PSG fonce sur Maghnes Akliouche

Auteur d’une grosse saison avec l’AS Monaco, le talent de 23 ans bénéficierait d’un bon de sortie de la part des dirigeants monégasques à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe. Cependant, ces derniers ont fixé le prix d’Akliouche entre 70M€ et 80M€, un montant significatif. Et si le PSG et notamment Nasser Al-Khelaïfi apprécient énormément son profil, du côté de l’AS Monaco, on regrette presque déjà la perte d’un tel phénomène.

« Son développement est phénoménal »

Invité de l’émission Génération After sur RMC, le capitaine Denis Zakaria s’est livré sur son jeune coéquipier. « Quand je suis arrivé il y a deux ans, c'était encore un joueur qui n'avait pas énormément de minutes, qui avait encore pas mal de points à progresser. Son développement est phénoménal. Depuis que je suis arrivé, c'est un tout autre joueur. Il est tellement important dans cette équipe », a lâché le milieu de terrain suisse.