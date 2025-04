Gros transfert au PSG, «ça va faire mal» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’un des gros dossiers du mercato du PSG se dirigera vers le transfert de Maghnes Akliouche. Auteur d’une très belle saison avec l’AS Monaco, le joueur de 23 ans est convoité par de nombreux clubs dont Paris. Capitaine de la formation monégasque, Denis Zakaria regrette déjà le prochain départ du gaucher.

Le mercato pourrait s’annoncer animé pour plusieurs cadors européens, comme le PSG. Si comme chaque été depuis deux ans, les éléments non-désirés par Luis Enrique seront assurément poussés vers la sortie, le club de la capitale pourrait également se renforcer. Malgré un secteur offensif déjà bien garni, les dirigeants parisiens envisagent le recrutement de Maghnes Akliouche d’ici quelques mois.

Le PSG fonce sur Akliouche

A 23 ans, le phénomène de l’AS Monaco fait partie des plus grands talents du championnat de France. Son recrutement serait donc logique pour le PSG, qui avec Bradley Barcola (2023) et Désiré Doué (2024), a déjà affirmé par le passé sa volonté de s’attacher les services des plus gros potentiels de Ligue 1. D’après l’Equipe, l’AS Monaco a fixé le prix de Maghnes Akliouche entre 70M€ et 80M€ pour cet été. Une somme extrêmement importante, mais qui correspond totalement au talent du Français selon son capitaine Denis Zakaria. Invité de Génération After, le milieu de terrain suisse s’est longuement confié sur le futur départ de son coéquipier.

« Il est tellement important dans cette équipe »

« Quand je suis arrivé il y a deux ans, c'était encore un joueur qui n'avait pas énormément de minutes, qui avait encore pas mal de points à progresser. Son développement est phénoménal. Depuis que je suis arrivé, c'est un tout autre joueur. Il est tellement important dans cette équipe. L'AS Monaco peut être très heureux de l'avoir et c'est sûr que sa perte va nous faire mal », a lâché Zakaria sur RMC.