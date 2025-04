Le PSG après l’équipe de France, la promesse qui peut tout gâcher

Axel Cornic

Véritable révélation de la saison en Serie A, Manu Koné a rapidement gravit les échelons en rejoignant l’équipe de France de Didier Deschamps. Et il a également tapé dans l’œil de nombreux clubs à travers l’Europe comme le Paris Saint-Germain, qui aimerait miser sur lui pour agrandir sa colonie d’internationaux tricolore.

Qu’ils soient affirmés comme Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, ou alors jeunes promesses comme Désiré Doué ou Bradley Barcola, ils intéressent tous le PSG. Pour lancer son nouveau projet, le club de la capitale a décidé de miser sur les talents français et ça pourrait bien continuer cet été, avec une première piste qui se précise déjà.

Le PSG vise Manu Koné

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le PSG en pincerait pour Manu Koné, qui pourrait rapidement devenir l’une des grandes priorités de l’été. Sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2029, le milieu de terrain de 23 ans pourrait faire l’objet d’un transfert autour des 40M€, soit plus du double de son prix d’achat en juillet dernier.

La Roma hisse le mur

Du côté de la Ville Eternelle on ne semble pourtant pas vouloir le laisser filer aussi facilement ! Mediaset assure en effet que les dirigeants de l’AS Roma auraient d’ores et déjà annoncé aux clubs intéressés que Manu Koné n’est pas à vendre. Il y aurait d’ailleurs eu un échange avec le joueur et des agents, avec la promesse d’un rôle central dans le projet des années à venir.