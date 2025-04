ASSE : Le prochain transfert annoncé à 10M€ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

17ème de Ligue 1, l'ASSE est donc sous la menace d'une relégation à l'issue de la saison. Une catastrophe qui obligerait alors les Verts à vendre certaines de leurs plus grosses valeurs marchandes. Alors que les regards se tournent aujourd'hui vers Lucas Stassin, qui crève l'écran, un autre joueur de l'ASSE pourrait rapporter un joli chèque.

L'ASSE va-t-elle retourner en Ligue 2 après seulement une saison en Ligue 1 ? Les Verts sont en bas du classement et le danger est réel pour le club du Forez. Une catastrophe sportive qui aurait forcément des conséquences économiques. L'ASSE devrait alors vendre plusieurs joueurs et parmi ceux qui devraient rapporter le plus, on retrouverait Zuriko Davitashvili.

« Une très belle saison en étant 14 fois décisifs »

Arrivé à l'été 2024 à l'ASSE de Bordeaux, Zuriko Davitashvili pourrait lui aussi rapporter gros aux Verts. Alors que le Géorgien avait été acheté 6M€, Christophe Mongai, agent FIFA, a confié pour ButFootballClub : « Stassin et Davitashvili ? Ce ne sont pas les mêmes profils. Zuriko a 4 ans de plus, plus d’expérience et réalise également une très belle saison en étant 14 fois décisifs ».

« Sa valeur devrait se situer aux alentours des 10M€ »

« Je pense que sa valeur a augmenté également et devrait se situer aux alentours des 10 M€. Mais c’est le marché qui décidera », a-t-il conclu sur Zuriko Davitashvili.