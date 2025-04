C'est signé, catastrophe annoncée pour Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il réalise une saison délicate et que son entente avec Kylian Mbappé est loin d'être idéale, Vinicius Junior devrait pourtant prolonger son contrat au Real Madrid, malgré l'intérêt intense de l'Arabie Saoudite. Un choix vivement critiqué par Jérôme Rothen.

Vinicius Jr, la grosse erreur du Real ?

« Prolonger n'est pas un bon choix pour Vinicius. Il a tout gagné avec le Real... Cette année, il y a un mal-être, certains expliquaient que c'était à cause du fait qu'il n'ait pas eu le Ballon d'Or. Il a boudé, et cela s'est vu à travers des performances très moyennes pour un joueur de sa classe parce que l'année dernière franchement, il était énorme. Et si le Real a tout gagné la saison dernière c'est parce que Vinicius était à ce niveau-là », assure-t-il sur le plateau de Rothen s'enflamme, avant d'en rajouter une couche.

Rothen craint une catastrophe

« Après, il y a eu un mal-être sur la façon de jouer du Real parce que je trouve qu'à un moment il y a eu un ras-le-bol de sa part de ne pas avoir les ballons dans les mêmes conditions que l'année dernière. On nous a fait croire que l'entente avec Kylian Mbappé était parfaite, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Je n'ai pas besoin d'être dans le vestiaire pour sentir qu'entre les deux, ce n'est pas l'entente parfaite. Si l'entente n'est pas parfaite entre les deux, c'est que Vinicius n'a pas mis assez d'eau dans son vin pour que Kylian Mbappé s'adapte plus vite que prévu au Real et accepte le statut de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il a senti une rétrogradation à ce niveau-là et cela s'est vu dans ses performances », ajoute Jérôme Rothen.