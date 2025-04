De Zerbi : La sortie qui va faire plaisir à l’OM !

Axel Cornic

Alors que l’Olympique de Marseille affronte une fin de saison infernale, avec une qualification en Ligue des Champions à aller chercher, l’avenir de Roberto De Zerbi fait beaucoup parler. C’est notamment le cas en Italie, où plusieurs clubs aimeraient le convaincre à quitter le sud de la France.

Les doutes se multiplient à Marseille. Alors que la seconde place aurait pu être confirmée bien plus tôt, l’OM se retrouve à quatre rencontres de la fin de la saison et une qualification en Ligue des Champions qui n’est toujours pas assurée. Et la pression est à son maximum, avec un stage assez surprenant organisé du côté de Rome.

De Zerbi de retour à Milan ?

Ce voyage fait énormément parler en Italie, où un retour de Roberto De Zerbi ne déplairait pas à certains clubs. C’est notamment le cas de l’AS Roma, mais également de l’AC Milan, club où il a fait ses classes quand il n’était qu’un très jeune joueur. Pas satisfait de Sérgio Conceição, pourtant arrivé il y a seulement quelques mois, les Rossoneri souhaiteraient miser sur l’actuel coach de l’OM pour se relancer la saison prochaine.

« Nous sommes très contents de Sérgio »

Pourtant, en marge de la demi-finale retour de Coppa Italia ce mercredi, le directeur technique de l’AC Milan a plutôt annoncé vouloir poursuivre avec Sérgio Conceição ! « Pour nous il n'y a pas de problèmes, nous sommes avec lui et nous sommes très contents de Sérgio qui travaille dur pour revenir à un niveau important » a déclaré Geoffrey Moncada, au micro de SpoerMediaset.