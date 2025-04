De Zerbi quitte Marseille, l’OM est prévenu !

Axel Cornic

Dans l’objectif de souder le groupe en vue d’une fin de saison cruciale pour l’avenir du projet, Roberto De Zerbi a décidé d’organiser une mise au vert en Italie, du côté de Rome. Mais ce voyage pourrait bien jouer des mauvais tours à l’Olympique de Marseille, qui pourrait bien perdre son entraineur.

Après le stage dans la région marseillaise en novembre dernier, Roberto De Zerbi a décidé d’organiser une grosse mise au vert en cette fin de saison. Et ça se passe très loin de Marseille, puisque les joueurs ainsi que le staff de l’OM se sont installés du côté de Rome, la capitale italienne, pour préparer aux mieux les prochaines échéances en Ligue 1.

De Zerbi et l’OM à Rome

C’est ainsi à une trentaine de kilomètres de la Ville Eternelle que les Marseillais ont posé leurs valises, à l’Hôtel Cavalieri Hilton. Ils pourront s’entrainer sur les installations du Roma City FC, club de troisième division italienne, en faisant des aller-retours donc avec la France pour disputer les matchs de championnat. Une décision forte qui aura un cout total de 1M€ à en croire les dernières indiscrétions, sachant qu’il y a environ une cinquantaine de personnes dans la délégation de l’OM.

Un club en embuscade ?

Ce voyage tombe assez mal, puisque si Roberto De Zerbi pensait pouvoir fuir l’agitation de Marseille, il se retrouve en une ville en pleine ébullition après le récent décès du Pape. Et pour ne rien arranger, quelques dangers pourraient bien se cacher à Rome ! La Gazzetta dello Sport a en effet rappelé encore tout récemment que l’actuel coach de l’OM est très apprécié en Serie A et c’est notamment le cas de l’AS Roma. Dans l’optique de remplacer Claudio Ranieri, les dirigeants romains pourraient bien tenter une approche pour le technicien italien... qui sera à seulement quelques kilomètres.