De Zerbi : «C’est quand même terrible», départ inquiétant à l’OM ?

À quatre journées de la fin du championnat, l’OM a pris la direction de l’Italie, près de Rome, ce mardi après-midi, où les joueurs de Roberto De Zerbi et son staff seront en stage pendant au moins deux semaines. Une décision qui aurait été prise en partie pour échapper à l’ambiance parfois pesante qui règne à la Commanderie, ce qui interroge Eric Di Meco.

En pleine course à la Ligue des champions et après le succès obtenu contre Montpellier samedi (5-1), l’OM a décidé de changer ses habitudes. Ce mardi après-midi, les joueurs et le staff ont pris la direction de l’Italie, à 30km de Rome, où ils effectueront un stage qui devrait durer au moins deux semaines, selon RMC Sport. L’objectif étant de remobiliser tout le monde à quatre journées de la fin du championnat, ce qui commencera par la réception de Brest dimanche.

«J’ai entendu dire qu’ils voulaient partir de la Commanderie parce qu’il y a des influences négatives»

« Peut-être qu’il n’a plus de solutions. Peut-être qu’il n’a pas d'autres leviers à activer pour remettre les mecs pendant trois semaines sur les rails. Tu n’es pas obligé de faire un stage commando, il suffit de partir dans un endroit où tu sors de ton quotidien, où tu manges football, dors football, vis football. Tu es dans un autre contexte que ta vie normale. Il ne faut pas que les joueurs le prennent comme une punition parce que ça peut avoir l’effet inverse, mais je pense que ça a été travaillé », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC.

«T’as un endroit pour t’entraîner et vivre à la Commanderie qui est merveilleux»

Il y a tout de même quelque chose qui interroge l’ancien marseillais, que l’OM ait pris cette décision en partie pour échapper à l’ambiance de la Commanderie. Un climat pesant que Medhi Benatia a confirmé dans un entretien accordé à La Provence, assurant que certaines personnes cherchent à semer la « zizanie » au sein du club. « Le seul truc qui me pose question c’est que j’ai entendu dire qu’ils voulaient partir de la Commanderie parce qu’il y a des influences négatives. Ça, c’est quand même terrible. T’as un endroit pour t’entraîner et vivre à la Commanderie qui est merveilleux », a ajouté Eric Di Meco.