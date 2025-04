OM : «Je suis un danger», la menace de Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé ce samedi, Medhi Benatia a évoqué les dysfonctionnements à l’OM, où il estime que certaines personnes cherchent à « semer la zizanie » au sein du club. Le directeur du football marseillais a fait savoir qu’il était un danger pour ces personnes et a exprimé son souhait d’enlever « cette médiocrité », ce qu’il a promis à Frank McCourt.

Avant la réception de Montpellier ce samedi et alors que l’OM traverse une passe difficile, Medhi Benatia s’est exprimé dans un entretien accordé à La Provence. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille évoque notamment les dysfonctionnements et les oppositions présentes au sein du club, où certains essayent, selon lui, de profiter de la situation actuelle pour « semer la zizanie ».

« Certains au club pensent que je suis un danger, et c’est vrai ! »

« Je n’ai jamais vu un environnement où, quand ça ne va pas sur le terrain, des gens de l’intérieur du club cherchent à semer la zizanie ! Je n’ai jamais connu ça ! Les gens pensent que c’est la normalité, moi j'appelle ça la médiocrité », a dénoncé Medhi Benatia. « Certains au club pensent que je suis un danger, et c’est vrai ! Je suis venu ici pour enlever cette médiocrité ! Je le ferai tant que je serais là et jusqu'au dernier jour. »

« C’est ce que j’ai promis à notre actionnaire, qui a une passion qui déborde »

Un sujet dont Medhi Benatia a parlé avec le propriétaire de l’OM, Frank McCourt : « C’est ce que j’ai promis à notre actionnaire, qui a une passion qui déborde. Il a envie de voir ce club grandir et quand il vient, on lui doit la vérité. Je prends mon pied, je lui raconte tout ce qui se passe dans le club. J’adore car il me pose des questions, ça dure plus de deux heures, il doit savoir et il veut tout savoir. Quand ça ne va pas dans ce club, on démolit, certains ont plutôt intérêt à ce que ça ne tourne pas alors qu’on est en train de construire quelque chose. Quand ça va, la ferveur des supporters et l’engouement de la ville font que tout va bien. C’est ce que je dis depuis le début. Et c’est déjà un danger car c’est du jamais-vu d’entendre un dirigeant dire ça. »