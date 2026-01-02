PSG : Marquinhos va retrouver son ex à Paris, il va souffrir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir au Parc des Princes, Marquinhos va retrouver deux de ses anciens coéquipiers du PSG. Alors que la formation de Luis Enrique reçoit le Paris FC, Kevin Trapp et Jonathan Ikoné vont retrouver le défenseur brésilien. Des retrouvailles attendues, même si l’Allemand estime que le niveau des deux équipes est extrêmement différent.

Un derby à Paris. Ce dimanche soir, le PSG accueille son voisin, le Paris FC, au Parc des Princes. Ayant évolué au PSG entre 2015 et 2019, Kevin Trapp se réjouit dans un premier temps de retrouver son ancien coéquipier Marquinhos.

« Je suis content de retrouver Marquinhos » « Je suis content de retrouver Marquinhos ou des membres du staff, a confié le gardien allemand en conférence de presse. J’ai vécu beaucoup de choses dans ce stade et ce club, où j’ai passé trois-quatre ans magnifiques. Forcément, ça fait plaisir mais ça reste un match de foot, donc on reste concentré sur notre travail. Pour moi, il n’y a pas mieux pour commencer l’année que d’affronter la meilleure équipe d’Europe. Tu dois être à 100 %, très performant. »