Achraf Hakimi avec Lamine Yamal : Il se fait virer, l'incroyable changement d'équipe !

Alexis Brunet

Si aujourd’hui Lamine Yamal est l’un des meilleurs joueurs espagnols, il aurait également pu représenter le Maroc. En effet, l’attaquant possède la double nationalité et les Lions de l’Atlas ont tenté par le passé de l’attirer. Malheureusement, le départ de Nasser Larguet, ancien DTN marocain, a eu raison de ce dossier.

Lamine Yamal fait partie des meilleurs joueurs du monde et il attire les meilleurs clubs, mais pas seulement. Il y a quelques années, une guerre a eu lieu entre le Maroc et l’Espagne pour le choix de sa nationalité sportive. La Roja l’a finalement emporté, malgré les moyens déployés par les Lions de l’Atlas.

Le Maroc avait ses chances Ancien recruteur pour le Maroc et aujourd’hui responsable pour la FRMF de la cellule de recrutement des jeunes binationaux dans toute l'Europe, Rabie Takassa a évoqué le dossier Lamine Yamal auprès de L’Équipe et notamment le jour où il avait rendu visite à sa famille. La nation africaine avait à l’époque de vraies chances. « La décoration de la maison est marocaine, il y a des sourates du Coran encadrées au mur, il mange marocain, on respire le Maroc. Si tu observes la maison où Lamine a passé son enfance, tu sais que notre pays a une chance. »