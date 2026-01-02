Séparation avec Habib Beye : La bombe est lâchée !

Arrivé sur le banc du Stade Rennais le 30 janvier 2025, Habib Beye pourrait faire ses valises à l'issue de cette saison. Engagé jusqu'au 30 juin 2026, le coach de 48 ans a affirmé qu'il n'allait prolonger avec le club breton que si, et seulement si, il qualifiait son équipe pour une compétition européenne.

«S'il n'y a pas de qualification européenne, ça s'arrêtera»

« Ce n'est pas une question d'envie de continuer ou pas. Mais la discussion interviendra le 26 mai si finale de Coupe de France, et on l'espère, mais pas avant. J'ai été très clair avec les dirigeants et les dirigeants ont été très très clairs avec moi. J'ai été très clair avec le propriétaire et on a cette confiance l'un envers l'autre de se dire qu'il y a une mission à réaliser. On aura le temps de faire le point au moment où cette mission sera terminée. Je ne suis pas du tout en attente de quoique ce soit de la part du club sur mon avenir. Mon avenir est très clair, il est contractuel. En cas de qualification en Coupe d'Europe, on a un an supplémentaire. Et là, on aura le temps de discuter. S'il n'y a pas de qualification européenne, ça s'arrêtera et ça sera tout à fait logique, parce que j'ai accepté ce challenge-là [...] Le 26 mai, le jour où on rendra les clés je l'espère, on pourra se poser pour dresser le bilan de ce qu'on a fait depuis que je suis arrivé au club. Pour l'instant, à mon sens, ce bilan est très positif », a déclaré Habib Beye, le coach du Stade Rennais.