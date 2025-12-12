Habib Beye, l'humiliation est totale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le Stade Rennais accueille Brest avec notamment l’objectif de laver l’affront face au PSG. Il y a une semaines, le club de la capitale infligeait une sévère claque aux joueurs d’Habib Beye (5-0). Une humiliation bien évidemment difficile à digérer comme l'a expliqué l’entraîneur du club breton avant cette rencontre face à Brest.

Dernièrement, ça va beaucoup mieux pour le Stade Rennais d’Habib Beye, remonté à la 6ème place du championnat de France. Il n’empêche que le club breton reste sur une défaite. Et quelle défaite ! Samedi dernier, les Rennais se déplaçaient sur la pelouse du PSG et ça s’est soldé sur une cinglante humiliation (5-0).

« Ce sont des scores qui vous marquent » En conférence de presse, Habib Beye est revenu sur cette grosse claque face au PSG. L’entraîneur du Stade Rennais a alors confié, rapporté par L’Equipe : « Je l'ai dit en après-match, ce sont des scores qui vous marquent, des matches qui vous marquent quand même. On ne peut pas considérer que, parce que c'est le PSG, c'est un épiphénomène. On a analysé aussi pourquoi on avait encaissé ces 5 buts, identifié les problèmes rencontrés. On a fait de très bonnes choses dans l'ambition, dans ce qu'on a voulu faire, ne pas se renier. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la première mi-temps, ils sont cliniques. Ils ont deux occasions, ils mettent deux buts. Là où nous, on doit être meilleur sur ces situations. Et à dix, on a accusé le coup ».