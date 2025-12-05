Habib Beye : La séparation est confirmée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuel 5e de Ligue 1, le Stade Rennais s'est offert un bon bol d'air frais avec ces bons résultats des dernières semaines, et Habib Beye ne semble plus menacé pour son avenir en tant qu'entraîneur du club breton. Mais le coach sénégalais a néanmoins indiqué en conférence de presse que le mercato hivernal pouvait acter le divorce avec certains joueurs.

Le Stade Rennais reste sur cinq matchs de rang sans défaite en championnat et vient d'enchaîner une bonne série avant d'aller défier le PSG au Parc des Princes samedi. Habib Beye, qui ne semble donc plus menacé, s'est justement présenté en conférence de presse jeudi avant ce match, et l'entraîneur rennais a évoqué sans détour le mercato de janvier à venir. Selon Beye, la séparation avec certains éléments est à prévoir cet hiver.

Beye annonce des départs ? « On en discutera et on en discute déjà avec le directeur sportif et avec le président. Je pense qu'à un moment donné, il y aura des choix à faire aussi sur l'effectif dans sa globalité. On ne bougera que si on bouge sur la logique des départs, et si on regarde sur les arrivées, ce sera par rapport à nos besoins », a expliqué l'entraîneur du Stade Rennais qui confirme donc clairement une séparation à venir avec certains joueurs.