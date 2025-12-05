Habib Beye : La séparation est confirmée !

Actuel 5e de Ligue 1, le Stade Rennais s'est offert un bon bol d'air frais avec ces bons résultats des dernières semaines, et Habib Beye ne semble plus menacé pour son avenir en tant qu'entraîneur du club breton. Mais le coach sénégalais a néanmoins indiqué en conférence de presse que le mercato hivernal pouvait acter le divorce avec certains joueurs.
Le Stade Rennais reste sur cinq matchs de rang sans défaite en championnat et vient d'enchaîner une bonne série avant d'aller défier le PSG au Parc des Princes samedi. Habib Beye, qui ne semble donc plus menacé, s'est justement présenté en conférence de presse jeudi avant ce match, et l'entraîneur rennais a évoqué sans détour le mercato de janvier à venir. Selon Beye, la séparation avec certains éléments est à prévoir cet hiver.
Beye annonce des départs ?
« On en discutera et on en discute déjà avec le directeur sportif et avec le président. Je pense qu'à un moment donné, il y aura des choix à faire aussi sur l'effectif dans sa globalité. On ne bougera que si on bouge sur la logique des départs, et si on regarde sur les arrivées, ce sera par rapport à nos besoins », a expliqué l'entraîneur du Stade Rennais qui confirme donc clairement une séparation à venir avec certains joueurs.
« Un désir d'aller voir ailleurs »
« Maintenant, vous savez aussi que lorsque vous avez des joueurs cadres qui ne jouent pas ou moins, il peut y avoir un moment aussi, un désir pour eux d'aller voir ailleurs parce qu'ils n'ont pas le temps de jeu qu'ils veulent avoir. Donc, tout ça, on sera obligés d'en discuter. On verra si on a un mercato agité. Je ne pense pas, il sera assez calme. Mais il y a quand même une volonté d'ajuster ce groupe aussi et de faire des choix qui seront des choix qui seront liés à ce que cette équipe soit meilleure et qu'elle ait peut-être une forme de régénération à travers une ou deux arrivées », poursuit Habib Beye. Reste à savoir quels seront les joueurs concernés par un départ du Stade Rennais cet hiver.