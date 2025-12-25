PSG : Le mercato relancé par... Adrien Rabiot ?

Axel Cornic

Seulement quelques mois après le départ de Gianluigi Donnarumma et la signature de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain serait une nouvelle fois prêt à changer de gardien. La presse italienne assure en effet que les Parisiens seraient sur les traces de Mike Maignan, titulaire en équipe de France et en fin de contrat avec l’AC Milan.

C’est un choix qui a énormément fait parler. Seulement quelques mois après la victoire historique en Ligue des Champions, dont il a été l’un des acteurs importants, Gianluigi Donnarumma a été viré par le PSG. Et à sa place c’est Lucas Chevalier qui est arrivé, mais pour le moment il est loin de convaincre.

Le PSG pense à Maignan L’ancien prodige du LOSC a été très critiqué, surtout ces dernières semaines. Ainsi, à l’étranger on annonce que le PSG aurait déjà l’intention de le remplacer en allant chercher un certain Mike Maignan. Formé à Paris, le gardien titulaire de l’équipe de France est en fin de contrat avec l’AC Milan et une prolongation semble mal embarqué, ce qui veut dire qu’il pourra négocier avec d’autres clubs dès le 1er janvier prochain.