PSG : Le mercato relancé par... Adrien Rabiot ?

Seulement quelques mois après le départ de Gianluigi Donnarumma et la signature de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain serait une nouvelle fois prêt à changer de gardien. La presse italienne assure en effet que les Parisiens seraient sur les traces de Mike Maignan, titulaire en équipe de France et en fin de contrat avec l’AC Milan.
C’est un choix qui a énormément fait parler. Seulement quelques mois après la victoire historique en Ligue des Champions, dont il a été l’un des acteurs importants, Gianluigi Donnarumma a été viré par le PSG. Et à sa place c’est Lucas Chevalier qui est arrivé, mais pour le moment il est loin de convaincre.
Le PSG pense à Maignan
L’ancien prodige du LOSC a été très critiqué, surtout ces dernières semaines. Ainsi, à l’étranger on annonce que le PSG aurait déjà l’intention de le remplacer en allant chercher un certain Mike Maignan. Formé à Paris, le gardien titulaire de l’équipe de France est en fin de contrat avec l’AC Milan et une prolongation semble mal embarqué, ce qui veut dire qu’il pourra négocier avec d’autres clubs dès le 1er janvier prochain.
« J'espère qu'il restera car il est difficile à remplacer »
Mais Adrien Rabiot aimerait bien voir son coéquipier rester avec lui, à Milan. « C'est un ami, mais surtout, c'est un grand joueur. J'espère qu'il restera car il est difficile à remplacer » a expliqué l’ancien du PSG et de l’OM, au micro de Sky Sport Italia. « Aucun joueur ne souhaite le voir quitter l'équipe ; il a la confiance et le respect de tous ses coéquipiers. Nous avons besoin de lui ».