Zidane : Sa folie avec une vieille connaissance !

Lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane avait marqué les esprits en inscrivant une panenka sur penalty face à un adversaire qu'il connaissait particulièrement bien : Gianluigi Buffon. Et l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France s'est livré en détail sur cette folie.

Zinedine Zidane nous a habitué à des gestes de grande classe tout au long de sa carrière de joueur, et ce fut d'ailleurs le cas jusqu'au bout du bout : 9 juillet 2006, finale de la Coupe du Monde à Berlin entre l'équipe de France et l'Italie. Il s'agissait bien sûr du tout dernier match de la carrière de Zidane, qui fêtait l'évènement en inscrivant une panenka sur penalty devant Gianluigi Buffon, un adversaire qu'il a très souvent affronté dans le championnat italien. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zinedine Zidane revient sur cette folie qui a marqué l'histoire des Bleus.

« Je suis obligé de la tenter » « Mais on est à la 7e minute. Il reste 83 minutes. Je suis obligé de la tenter. Même si je la rate, je peux me rattraper derrière. Il reste du temps. Et j’ai en face l’un des plus grands gardiens du monde avec “Gigi” (Buffon). Il me connaît. Je dois le surprendre. Ça dure dix secondes dans la tête. Je n’ai jamais fait de panenka. Mais ce n’est pas un manque de respect. Je sais que certains gardiens peuvent l’interpréter comme cela. Mais ce n’est pas le cas, là. Je n’y vais pas pour ça, pour humilier. J’y vais pour marquer », confie Zinedine Zidane sur cette panenka très osée devant Gianluigi Buffon.