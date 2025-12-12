100M€ : La nouvelle folie du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG n'a pas beaucoup recruté mais a tout de même lâché de grosses sommes pour étoffer un peu plus son effectif. Le club de la capitale pourrait à nouveau valider un gros dossier puisque l'avenir de Michael Olise pourrait s'écrire ailleurs qu'au Bayern Munich. Le joueur français pourrait être recruté pour 100M€.

Ailier droit de 24 ans, Michael Olise évolue au Bayern Munich depuis 2024 où il monte encore en puissance. Le joueur français a vu sa valeur augmenter considérablement ces dernières années et un gros transfert pourrait se préparer pour lui. En effet, des offres à plus de 100M€ pourraient partir l'été prochain. Le PSG est dans le coup.

Nouveau transfert à 100M€ pour le PSG ? Auteur de 9 buts et de 14 passes décisives depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Michael Olise fait déjà l'objet de nombreuses convoitises sur le mercato. D'après le journal allemand Kicker, le joueur français pourrait recevoir des offres à plus de 100M€, lui qui est évalué à 130M€ actuellement sur le site Transfermarkt. De nombreux candidats pourraient participer au dossier.