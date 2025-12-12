«C’est le rêve de tout joueur» : Il signe, transfert annulé au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, on sait officiellement à présent qu'une éventuelle opportunité de marché n'en est plus une. La piste Eric Garcia aurait été activée en interne d'après L'Equipe ces dernières semaines. Pour autant, le dossier est clos au vu de la prolongation de contrat d'Eric Garcia au FC Barcelone. Il raconte les coulisses de cette décision phare.

Marquinhos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Tous se sont blessés en ce début de saison du PSG. Ce qui a semble-t-il causé un moment de réflexion chez Luis Enrique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain se serait alors demandé s'il ne fallait pas profiter du mercato hivernal afin de renforcer la zone défensive du champion d'Europe avec un profil polyvalent.

«Je n'ai pas eu connaissance de l'intérêt du PSG» L'Equipe faisait récemment état d'un intérêt du comité directeur du PSG pour Eric Garcia qui a déjà joué en défense centrale, dans le couloir voire même au poste de milieu défensif au FC Barcelone. A 24 ans, Garcia a cependant pris la décision de prolonger avec le Barça jusqu'en 2031 malgré les rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain dont il n'a pas eu vent. « Je n'ai pas eu connaissance de l'intérêt du PSG. J'ai dit à mon agent d'essayer de trouver un accord ici ».