Kylian Mbappé : La rupture qui va perturber le mercato !

Amadou Diawara

Arrivé sur le banc du Real Madrid le 1er juin 2025, Xabi Alonso pourrait être évincé dès le début de l'année 2026, soit après avoir passé seulement sept mois à Bernabeu. D'après la presse espagnole, les trois prochains matchs de la Maison-Blanche seront déterminants pour son avenir.

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a remplacé Carlo Ancelotti. En effet, l'Espagnol est devenu le nouvel entraineur du Real Madrid. Toutefois, Xabi Alonso pourrait ne pas faire long feu à la Maison-Blanche.

Real Madrid : Xabi Alonso est sur la sellette Alors que les résultats du Real Madrid laissent à désirer ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait bientôt prendre la porte. Après le faux pas face à Manchester City (défaite 2-1 à Bernabeu ce mercredi soir), les hautes sphères merengue perdent patience.