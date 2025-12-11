Kylian Mbappé : La rupture qui va perturber le mercato !

Arrivé sur le banc du Real Madrid le 1er juin 2025, Xabi Alonso pourrait être évincé dès le début de l'année 2026, soit après avoir passé seulement sept mois à Bernabeu. D'après la presse espagnole, les trois prochains matchs de la Maison-Blanche seront déterminants pour son avenir.
Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a remplacé Carlo Ancelotti. En effet, l'Espagnol est devenu le nouvel entraineur du Real Madrid. Toutefois, Xabi Alonso pourrait ne pas faire long feu à la Maison-Blanche.
Real Madrid : Xabi Alonso est sur la sellette
Alors que les résultats du Real Madrid laissent à désirer ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait bientôt prendre la porte. Après le faux pas face à Manchester City (défaite 2-1 à Bernabeu ce mercredi soir), les hautes sphères merengue perdent patience.
Xabi Alonso va quitter Kylian Mbappé en 2026 ?
D'après les indiscrétions d'AS, Xabi Alonso doit très vite redresser la barre du Real Madrid pour sauver sa peau. Si le club merengue n'a a pas lancé d'ultimatum à son entraineur, les trois prochains matchs de Liga seront tout de même déterminants quant à son avenir. Pour rappel, le Real Madrid de Kylian Mbappé se déplace à Alavés ce dimanche soir, puis recevra le FC Séville le 20 décembre. Et pour lancer son année 2026, l'écurie présidée par Florentino Pérez affrontera le Betis à Bernabeu le 4 janvier.