AccueilMercato Football

Kylian Mbappé : La rupture qui va perturber le mercato !

Kylian Mbappé : La rupture qui va perturber le mercato !
Amadou Diawara

Arrivé sur le banc du Real Madrid le 1er juin 2025, Xabi Alonso pourrait être évincé dès le début de l'année 2026, soit après avoir passé seulement sept mois à Bernabeu. D'après la presse espagnole, les trois prochains matchs de la Maison-Blanche seront déterminants pour son avenir.

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a remplacé Carlo Ancelotti. En effet, l'Espagnol est devenu le nouvel entraineur du Real Madrid. Toutefois, Xabi Alonso pourrait ne pas faire long feu à la Maison-Blanche.

Real Madrid : Xabi Alonso est sur la sellette

Alors que les résultats du Real Madrid laissent à désirer ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait bientôt prendre la porte. Après le faux pas face à Manchester City (défaite 2-1 à Bernabeu ce mercredi soir), les hautes sphères merengue perdent patience.

Xabi Alonso va quitter Kylian Mbappé en 2026 ?

D'après les indiscrétions d'AS, Xabi Alonso doit très vite redresser la barre du Real Madrid pour sauver sa peau. Si le club merengue n'a a pas lancé d'ultimatum à son entraineur, les trois prochains matchs de Liga seront tout de même déterminants quant à son avenir. Pour rappel, le Real Madrid de Kylian Mbappé se déplace à Alavés ce dimanche soir, puis recevra le FC Séville le 20 décembre. Et pour lancer son année 2026, l'écurie présidée par Florentino Pérez affrontera le Betis à Bernabeu le 4 janvier.

Articles liés