Paul Pogba imité, l'OM se loupe !

Alexis Brunet

Ces derniers temps, l’OM a décidé de miser sur des joueurs d’expérience, mais le club phocéen n’oublie pas non plus les jeunes talents. Les dirigeants marseillais étaient notamment intéressés dernièrement par Enzo Kana-Biyik, grand espoir du Havre. Malheureusement, ce dernier aurait finalement décidé de rejoindre Manchester United, marchant ainsi dans les traces d'un certain Paul Pogba.

À l’OM, il est très difficile pour les jeunes joueurs de s’imposer. Le dernier exemple en date est celui d’Enzo Sternal, qui faisait partie des cracks marseillais mais qui a finalement rejoint Anderlecht lors du mercato hivernal. Malgré ce revers, les dirigeants du club phocéen gardent toujours l’œil sur certaines pépites.

Enzo Kana-Biyik va rejoindre Manchester United

Parmi les jeunes pousses suivies par l’OM, on peut notamment citer Enzo Kana-Biyik. Ce dernier fait partie des grands espoirs du Havre et le club phocéen l’avait invité à visiter ses installations il y a peu. Malheureusement, cela n’aura pas suffi à le convaincre, puisque, d’après les informations du Parisien, l’attaquant devrait vraisemblablement prendre la direction de Manchester United.

Enzo Kana-Biyik imite Paul Pogba

En rejoignant Manchester United et non l’OM, Enzo Kana-Biyik va donc marcher dans les pas d’un certain Paul Pogba. En effet, le milieu de terrain était lui aussi passé directement du Havre à Manchester United au début de sa carrière, avant de vraiment s’imposer par la suite du côté de la Juventus.