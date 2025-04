PSG : Un joueur claque la porte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kylian Mbappé, un autre gamin de Bondy devrait quitter le PSG. Agé de 17 ans, le jeune Axel Tape n'a pas trouvé d'accord avec la direction pour prolonger son contrat. Barré par la concurrence, le défenseur central pourrait rejoindre un top club européen à la fin de la saison.

Ça n’a pas toujours été le cas depuis l’arrivée de QSI en 2011 et le changement de dimension du PSG. Mais sous Luis Enrique, les jeunes ont leur chance. Le technicien espagnol n’est pas réticent à lancer certains titis dans le grand bain. L’exemple de Warren Zaïre-Emery est le plus frappant, mais on peut citer aussi Senny Mayulu ou encore Yoram Zague.

Tape va partir

Âgé de 17 ans, le jeune Axel Tape a également eu la chance de côtoyer l’équipe première à l’occasion d’une rencontre de Coupe de France face à Espaly en janvier dernier. Mais cette apparition a été la seule de la saison. Depuis, le défenseur français évolue la plupart du temps avec les U19 et les perspectives d’avenir ne sont pas bonnes.

Un avenir en Bundesliga ?

Selon les informations de RMC Sport, Tape aurait finalement pris la décision de ne pas passer professionnel au PSG. Tottenham et le Bayer Leverkusen sont à l’affût, mais le club allemand aurait une longueur d’avance dans ce dossier.