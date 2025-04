PSG : Il prend l’avion pour un transfert à 20M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, le PSG avance ses pions. A en croire la presse serbe, le club parisien aurait envoyé des émissaires à Kragujevac pour observer les performances d'Andrija Maksimovic, sous contrat avec l'Etoile Rouge Belgrade. Selon plusieurs sources, la formation français serait en très bonne position dans ce dossier.

En mars dernier, la presse serbe évoquait un intérêt du PSG pour le jeune Andrija Maksimovic (17 ans), sous contrat avec l’Etoile Rouge de Belgrade. « Le directeur sportif parisien a convenu que le profil et le potentiel de Maksimovic correspondent à ce que recherche le PSG, et il a été convenu qu'une réunion en face à face aurait lieu dans le mois prochain, où de véritables négociations concernant un transfert estival commenceraient » pouvait-on lire dans les colonnes de Mozzart Sport.

Le coup surprise en Serbie

Visiblement, ce dossier est toujours d’actualité puisque des membres du PSG auraient été aperçus dans les tribunes lors du match entre l'Etoile rouge de Belgrade et Radnicki Kragujevac. Titulaire sur l’aile, Maksimovic n’a pas brillé, mais il en faudra plus pour détourner le regard des cadors européens. En plus du PSG, un recruteur de l’AC Milan et du RB Leipzig étaient présents.

Une pépite affole le marché

Selon Mozzart Sport, le PSG est en très bonne position pour recruter Maksimovic cet été. Des contacts ont déjà été initiés avec les membres de sa famille et les deux parties espèrent un accord. Dans ce dossier, l’Etoile Rouge de Belgrade réclame près de 20M€.