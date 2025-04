PSG : «Je signe immédiatement», Luis Enrique dévoile son grand rêve 

Alexis Brunet

La fin de saison du PSG est jonchée de possibles records. Le club de la capitale peut notamment être le premier club de l’histoire de la Ligue 1 à rester invaincu toute une saison. Un exploit que Luis Enrique serait prêt à abandonner immédiatement si cela lui permettait de disputer une finale de Ligue des champions.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Si la saison dernière c’était le Borussia Dortmund qui s’était dressé sur la route des Parisiens, cette fois c’est Arsenal que les coéquipiers de Vitinha affronteront. En cas de qualification, les hommes de Luis Enrique retrouveront soit l’Inter Milan soit le FC Barcelone en finale.

L’invincibilité ou une finale de LFC ?

Mais il n’y a pas que la finale de Ligue des champions en cette fin de saison pour le PSG. Le club de la capitale peut également devenir le premier club de l’histoire du championnat de France à finir une saison en étant invaincu. Un record que Luis Enrique abandonnerait volontiers contre une finale de C1. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Les records, ce n'est pas notre objectif premier, ce sont les titres. Si on m'assure qu'en perdant contre Nice, je vais en finale de Ligue des champions, je signe immédiatement. Mais comme personne ne peut me l'assurer et qu'on est une équipe ambitieuse, comme on est en mesure de battre ce record (d'invincibilité en championnat), je crois que c'est important pour notre confiance d'arriver contre Arsenal en donnant 100%. »

Nice, Strasbourg, Montpellier et Auxerre pour le PSG

Pour espérer finir la saison invaincue, le PSG doit encore négocier de la meilleure des façons ses quatre derniers matches. Le club de la capitale affronte vendredi soir l’OGC Nice, puis ce sera au tour de Strasbourg, de Montpellier et, pour finir, de l’AJ Auxerre à domicile, pour peut-être un final exceptionnel et historique.