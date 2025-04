Après l'OM, il veut ruiner le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Accroché par le FC Nantes mardi soir (1-1), le PSG a toutefois conservé sa série d'invincibilité en Ligue 1. Le club de la capitale a d'ailleurs pour objectif de ne pas perdre d'ici la fin du championnat. Mais voilà que l'OGC Nice se dresse ce samedi sur la route des Parisiens. Et du côté des Aiglons, on entend bien faire tomber le PSG.

Avant d'aller défier Arsenal à l'Emirates en Ligue des Champions, le PSG a une rencontre de Ligue 1 à jouer ce samedi face à l'OGC Nice. Alors que le club de la capitale est déjà sacré champion de France, les joueurs de Luis Enrique veut atteindre un objectif : terminer la saison invaincu. Le PSG n'a donc toujours pas perdu en championnat. La série va-t-elle continuer face aux Aiglons ? Jonathan Clauss, ancien de l'OM, entend bien y mettre un terme avec le reste de ses coéquipiers.

« On ne veut pas les laisser invaincus »

En conférence de presse ce jeudi, Jonathan Clauss s'est exprimé sur cette série d'invincibilité du PSG. Le joueur de l'OGC Nice a alors lâché : « C'est le rêve de tous les joueurs ici oui, faire tomber le PSG. On ne veut pas les laisser invaincus. On sent que l'atmosphère est plus positive après ces résultats positifs ».

« Le coach sait où il veut aller »

« Le coach sait où il veut aller. Il a su trouver les mots. Parfois même quand vous voulez tout bien faire, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Personne ne trichait. Personne ne faisait semblant. Si quand bien même certains pouvaient se laisser aller à ce genre de choses on les rattrapaient. Il fallait surtout faire le dos rond et laisser passer cette mauvaise passe. Je sens des signaux positifs. Marquer sur corner à Strasbourg alors que c'est notre point faible. Ne pas prendre ce dernier coup-franc face à Angers. On a un peu de réussite. Il faut en profiter. Moi je n'ai aucune raison valable de vouloir partir. Je me sens bien. Je trouve des gens extraordinaires », a ensuite expliqué Clauss. Rendez-vous maintenant ce vendredi soir pour voir si le PSG restera invaincu face à Nice.