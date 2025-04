Zaïre-Emery : Le coupable est désigné au PSG !

Alexis Brunet

À seulement 19 ans, Warren Zaïre-Emery a déjà une très grande expérience du monde professionnel. Le milieu de terrain a commencé très tôt avec le PSG et il a été érigé comme l’un des symboles du club de la capitale. Toutefois, le Français traverse une période plus compliquée actuellement, car il est barré par Fabian Ruiz.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG avait décidé de recentrer son projet sur les jeunes talents et, si possible, français. Avec ces nouveaux critères, Warren Zaïre-Emery a donc été désigné porte-drapeau du club de la capitale, lui qui est formé à Paris, avec qui il a fait ses débuts en professionnel dès l’âge de 16 ans et qui impressionne tous les observateurs.

Zaïre-Emery souffre de la montée en puissance de Fabian Ruiz

Mais malgré des débuts tonitruants au PSG, Warren Zaïre-Emery semble avoir perdu un peu de son importance à Paris. Le Français est moins titulaire et il doit donc appréhender l’un des premiers coups de mou de sa jeune carrière. Selon l’ancien milieu de terrain du club de la capitale Edouard Cissé, qui s’est exprimé pour Le Parisien, ce passage compliqué du joueur de 19 ans est à mettre en corrélation avec la montée en puissance de Fabian Ruiz, qui est très souvent titulaire sous les ordres de Luis Enrique. « Sa très bonne complémentarité avec Joao Neves et Vitinha est évidente. En tout cas, il offre ces derniers temps plus de garanties que Warren Zaïre-Emery. Est-ce qu’avec un Warren en pleine forme, il aurait autant joué ? Ce qui est sûr, c’est que Ruiz assure un équilibre défensif qui rassure davantage Luis Enrique. »

Luis Enrique préfère Ruiz en Ligue des champions

La mauvaise passe traversée par Warren Zaïre-Emery s’illustre parfaitement en Ligue des champions. Luis Enrique fait souvent confiance à Fabian Ruiz, au détriment du Français, qui n’a pas été titulaire en C1 depuis le match face à Stuttgart le 29 janvier. Le joueur de 19 ans a depuis raté les barrages aller et retour face à Brest sur blessure et il est seulement entré en fin de match contre Liverpool et Aston Villa, sauf lors du quart de finale retour ou il est resté sur le banc.