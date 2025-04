F1 - Hamilton : Le coup de pression de Ferrari !

Pierrick Levallet

Au centre de l’attention médiatique depuis son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton peine à s’adapter à sa nouvelle monoplace. Le septuple champion du monde ne pointe qu’à la 7e place du classement général de la F1. Frédéric Vasseur a alors invité tout le monde à faire preuve de plus grande régularité pendant les week-ends de course.

Après plus de dix ans chez Mercedes, Lewis Hamilton a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cette année. Son transfert chez Ferrari a été au coeur de toute l’attention médiatique. Mais pour le moment, le septuple champion du monde peine à se montrer efficace dans sa nouvelle monoplace. Le Britannique n’est que 7e du classement général de la F1. Ferrari, de son côté pointe à la 4e place du championnat constructeur. Frédéric Vasseur a alors poussé tout le monde à faire preuve de plus de régularité pendant les week-ends de course.

«Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes»

« Si nous ne sommes pas plus en avant, c’est à cause des qualifications, c’est clair. Le rythme a toujours été très bon en course. Nous devons être plus réguliers sur l’ensemble du week-end, dans toutes les séances, et faire un meilleur travail. Il est clair que nous avons des faiblesses, surtout en qualifications. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et analyser la situation. [...] Nous gardons la même approche que l’année dernière et nous pensons course par course » a lancé le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Des évolutions à venir chez Ferrari pour le GP de Miami ?

À voir maintenant si la Scuderia obtiendra de meilleurs résultats lors du Grand Prix de Miami le 4 mai prochain. D’ici là, les ingénieurs auront le temps de travailler sur des évolutions à intégrer aux voitures de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Le Britannique entend en tout cas faire le maximum pour redresser la barre le plus rapidement possible et se battre pour les premières places. À suivre...