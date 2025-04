F1 - Verstappen : Le manque de respect qui ne passe pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deuxième du dernier Grand Prix d’Arabie Saoudite, Max Verstappern a laissé entrevoir de la frustration à l’arrivée. Après être brièvement monté sur le podium en compagnie d’Oscar Piastri (McLaren) et de Charles Leclerc (Ferrari), le quadruple champion du monde s’est vite retiré. Un comportement irrespectueux de la part du Néerlandais selon Johnny Herbert.

A l’arrivée du Grand Prix d’Arabie Saoudite dimanche dernier, Max Verstappen a fait parler de lui. Deuxième derrière Oscar Piastri en raison d’une pénalité de cinq secondes qui lui aura coûté très cher. S’il s’est félicité des progrès effectués par Red Bull, le quadruple champion du monde n’est pas resté très longtemps sur le podium lors du protocole habituel. Après avoir ouvert sa bouteille de champagne, Verstappen a rapidement quitté les lieux, laissant l’Australien et le Monégasque tous les deux. Pour Johnny Herbert, ancien pilote et commissaire de la FIA, ce comportement est un vrai manque de respect.

« Cela paraît non professionnel et irrespectueux »

« J’ai vu Max boire du champagne sur le podium et je ne l’ai pas vu vraiment célébrer avec Oscar ou Charles. Cela paraît non professionnel et irrespectueux de la part d’un quadruple champion du monde. Il faut parfois faire preuve de grâce dans la défaite. Je ne sais pas comment les gens peuvent prétendre que la pénalité était injuste. Ceux qui s’y opposent n’ont probablement jamais piloté de voiture de course, et encore moins de F1, donc ils ne comprennent absolument rien », a lâché ce dernier dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Horner cède à tous les caprices de son pilote »

« J’inclus Christian Horner dans cette histoire. Je sais qu’il est le directeur de l’équipe et qu’il essaie de faire ce qu’il y a de mieux pour Red Bull, mais parfois, il faut simplement admettre ses torts et rendre la place. La plupart des pilotes savent très bien quand rendre la place. Mais bon Horner cède à tous les caprices de son pilote, ce n’est pas étonnant », conclut Herbert.