F1 - Divorce avec Red Bull : L’annonce inattendue sur Verstappen !

Et si Max Verstappen venait à rompre son contrat avec Red Bull ? Pourtant lié à Red Bull jusqu’en 2028, le Néerlandais aux quatre couronnes de champion du monde se doit de rester fidèle à l’écurie autrichienne comme il l’a affirmé en interview pour Sky Sports pendant le Grand Prix de l’Arabie saoudite.

Max Verstappen pourrait quitter Red Bull à la fin de la saison, malgré son contrat courant jusqu’au terme du championnat du monde 2028. La Gazzetta dello sport fait état d’une clause lu permettant de rompre son engagement contractuel avec l’écurie autrichienne. Un contrat en or l’attendrait même chez Aston Martin avec une offre de 300M€ préparée par l’Arabie saoudite afin qu’il pilote la monoplace britannique d’après le quotidien transalpin ? Mais qu’en est-il vraiment ?

«C’est le moment de rester soudés et de saisir l’occasion de rebondir»

Dans le cadre du Grand Prix de l’Arabie saoudite à Djeddah, Max Verstappen avait clairement botté en touche concernant les questions des journalistes sur son avenir après avoir fait savoir qu’il volerait au volant d’une McLaren au vu des performances limitées de Red Bull depuis le début du championnat du monde le 16 mars dernier. Aux yeux de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde chez Red Bull entre 2010 et 2014, Verstappen doit continuer de jurer fidélité à Red Bull. « Je pense que c’est le moment où l’on se lie vraiment. C’est le moment, après tant d’années, où l’on est si proches les uns des autres. Certaines personnes sont parties et d’autres sont arrivées, mais que vous remportiez ou non le championnat, cela n’a pas d’importance, c’est la nature même de la F1. Mais maintenant, c’est le moment de rester soudés et de saisir l’occasion de rebondir ».

«C’est un plaisir à regarder et c’est évidemment une année décisive pour lui»

« Max a un talent incroyable, il a beaucoup mûri ces deux dernières années. Je pense que la façon dont il construit ses courses aujourd’hui est différente de celle du passé. Il est beaucoup plus intelligent. Les progrès qu’il a réalisés ne concernent pas ses temps au tour ou ses performances globales. C’est plutôt sa régularité, sa fiabilité, le fait qu’il soit toujours là. Le temps qu’il prend parfois pour passer à l’action, attendre le bon moment. Il voit la course devant lui, les opportunités qui se présentent. S’il ne saisit pas l’occasion, il redevient agressif. Il se contrôle très bien, ce qui fait de lui le plus fort du moment sur la grille. En combinant ces deux qualités, l’agressivité et l’expérience, avec sa vitesse naturelle, c’est un plaisir à regarder et c’est évidemment une année décisive pour lui ». a conclu Sebastian Vettel au micro de Sky Sports dans des propos relayés par F1only.