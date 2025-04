Une star au PSG : Ça chauffe en coulisses !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, il semblerait que la confiance commence à régner. Bien que le profil de Lucas Chevalier plaise en interne, les performances de l’Italien en Ligue des champions ont fait effet. Les discussions pour sa prolongation de contrat iraient bon train en coulisses selon Abdellah Boulma.

Gianluigi Donnarumma renaît de ses cendres ces dernières semaines. Après avoir été pointé du doigt pour ses performances en Ligue des champions face à Arsenal en octobre et l’Atletico de Madrid en novembre dernier, le portier italien a reconquis les plus dubitatifs lors de ses grandes performances en 1/8ème de finale retour et 1/4 de finale retour de C1 face à Liverpool et Aston Villa.

Donnarumma au PSG, prolongation bientôt signée ?

Contre les Villans, ses arrêts face à Marcus Rashford, Marco Asensio ou encore Youri Tielemans ont maintenu les espoirs de qualification parisiens en vie. De quoi lui offrir une prolongation de contrat ? Il semblerait selon Abdellah Boulma qu’une volonté commune de rallonger son aventure courant jusqu’en 2026 soit d’actualité.

Négociations en cours à Paris !

Sur son compte X, le journaliste Abdellah Boulma a affirmé ce jeudi que les discussions se poursuivraient en coulisses entre les parties concernées. L’éventuel consensus rendrait fou de joie Marquinhos, le capitaine ayant assuré la semaine dernière qu’il aimerait voir le gardien italien rester longtemps au PSG. Il n’y a plus qu’à désormais…