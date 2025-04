Adil Rami : La supercherie en plein live ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En plus de Danse avec les stars, émission dans laquelle il est en finale ce vendredi 25 avril, Adil Rami est à la tête du Wolf Pack FC. L’équipe de Kings League a raflé sa première victoire dimanche dernier, mais restait sur deux défaites qui ont eu le mérite de faire craquer l’ancien défenseur de l’OM.

A la retraite de depuis l’été 2023 et une ultime pige à Troyes, Adil Rami raccrochait les crampons pour se lancer de nouveaux défis depuis. Consultant sur Prime Video la saison dernière, le champion du monde 2018 s’est bâti une belle réputation sur Twitch en débriefant des actions de matchs de fou. Mais ce n’est pas tout, Rami a relevé un défi de folie en faisant quelque chose d’inédit pour lui : la danse.

Adil Rami sur tous les tableaux !

« Combien je me mets combien sur la danse de vendredi ? Je me mets 10/10. Je crois que vous n’avez pas vu mes débuts les gars. Quand elle m’a proposé la choré, je vous promets que j’ai dit c’est bon je vais tomber, dans le sens où on va sortir. Les premiers jours, lundi, mardi, j’ai dit c’est fini pour moi. On a l’impression que c’est facile parce que je m’applique mais croyez moi c’est vraiment compliqué. Je n’ai jamais dansé de ma vie ». a confié Adil Rami par le biais d’un live Twitch sur ses performances qui l’ont amené en finale de la 14ème saison de Danse avec les stars.

«Je commence à me poser des questions sur beaucoup de choses»

En plus de l’émission hebdomadaire de TF1, Adil Rami fait partie intégrante du projet de la Kings League France qui se clôturera le 7 mai prochain. Après deux défaites inaugurales de son Wolf Pack FC, équipe dont il est le président, l’ancien défenseur de l’OM a craqué sur Twitch évoquant une supercherie en direct. « Les nerfs sont en train de monter. Je commence à me poser des questions sur beaucoup de choses, l'histoire de la draft, les wild-card, les cartons, on n'envoie pas le chrono. Vous nous pissez dessus. L'organisation est toute nouvelle et que moi et les Wolves, on le paye un peu plus que les autres ».