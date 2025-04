Danse avec les Stars : Adil Rami revit un drame, il craque !

Amadou Diawara

Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars, Adil Rami prépare une chorégraphie sur le titre Papaoutai de Stromae. Une chanson qui est particulièrement marquante pour lui, puisqu'il a été abandonné par son père lorsqu'il avait onze ans. D'ailleurs, lorsqu'il a évoqué cette prestation avec ses sœurs, Adil Rami est passé tout près de fondre en larmes.

Lors des demi-finales de Danse avec les Stars, Adil Rami a terminé à la première position. En effet, l'ancien footballeur et Ana Riera ont obtenu la note de 77 sur 80, tout comme le couple Lénie - Jordan Mouillerac. Qualifié logiquement pour la finale de DALS, Adil Rami prépare trois chorégraphies avec Ana Riera cette semaine, dont une qui fait référence à un drame qu'il a vécu lorsqu'il était adolescent. Abandonné par son père lorsqu'il avait onze ans, le champion du monde 2018 va performer sur le titre Papaoutai de Stromae ce vendredi soir lors de l'ultime prime de Danse avec les Stars.

«On a un lien, avec papa comme vous savez»

Surpris par ses sœurs lors des répétitions de ce mardi, Adil Rami a évoqué sa performance sur le titre Papaoutai de Stromae. « C’est une chanson qui va très, très vite. En plus, on a un lien, avec papa comme vous savez. Et là, mon rôle, c'est un enfant. Je suis un enfant », a lancé l'ancien défenseur central de l'OM dans une vidéo publiée par TF1. « Ça te correspond bien », a répondu Nadia, l'une des sœurs d'Adil Rami.

«C'est quoi cette madeleine»

« Je dois vraiment ressembler à un enfant donc on oublie tout ce qui est élégant, beau, cadre droit. Un enfant qui ne maîtrise pas ses gestes et qui cherche son père. On est deux enfants », a précisé Adil Rami. « Et on cherche son papa », a ajouté Ana Riera. Au bord des larmes, Adil Rami a soufflé, avant de faire de grands gestes pour ne pas pleurer. « Il faut que je pense à un truc là, rigolo, une mauvaise blague. Je ne sais pas où je dois aller. Les gens vont se dire : "c'est quoi cette madeleine". Et on est même pas le jour du prime », a conclu l'ex-footballeur professionnel, avant que sa partenaire ne lui fasse un câlin pour le réconforter.