Hamilton - Verstappen : Coup de tonnerre annoncé en F1 !

Et si le transfert du siècle n'était finalement pas celui de Lewis Hamilton chez Ferrari ? La question peut se poser puisque Max Verstappen pourrait également changer d'équipe prochainement. Et l'idée de le voir récupérer le baquet du septuple champion du monde fait son chemin !

Arrivé chez Ferrari cette saison, Lewis Hamilton était évidemment très attendue, mais ses débuts avec la Scuderia sont loin d'être convaincants. Le septuple champion du monde a d'ailleurs lui-même reconnu ses difficultés du moment face à un Charles Leclerc bien plus à l'aise, comme en témoigne le podium du Monégasque à Djeddah, le premier de la saison pour la Scuderia. Une situation qui interpelle Ralf Schumacher qui se demande si Lewis Hamilton va pouvoir rester longtemps chez Ferrari.

Hamilton en pleine galère chez Ferrari

« Ce que Ferrari et Hamilton avaient prévu est un projet colossal, mais pour l’instant, il est loin de Leclerc. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait aussi extrême. Lewis semble désespéré et confus, tant dans ses propos que dans son langage corporel. J’espère qu’il changera les choses, mais je crains qu’il ne raccroche son casque avant la fin de son contrat. Hamilton semble effectivement désespéré. Mais je pense qu’il attend 2026, espérant que Ferrari décrochera non seulement le jackpot avec cette voiture, mais aussi qu’elle sera plus adaptée à son style », explique-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Verstappen va le remplacer ?

Autre ancien pilote de F1, Marc Surer va encore plus loin et imagine même Max Verstappen venir remplacer Lewis Hamilton chez Ferrari : « Que Hamilton décide de prendre sa retraite est une chose. Mais à un moment donné, les ventes de produits dérivés n’auront plus d’importance pour Ferrari, faute de succès. Ferrari demandera alors à Lewis s’il souhaite prendre sa retraite, notamment parce qu’ils savent qu’un certain Max Verstappen pourrait être sur le marché ». C'est donc un autre transfert du siècle que pourrait connaître la F1.