Le nouveau Neymar au PSG, un joueur «magique» a signé !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué monte en puissance au fil des mois. A tel point qu'il est comparé à Neymar. Interrogée sur le sujet, Tatiana Mantovani - journaliste brésilienne - a tenu à calmer tout le monde, même si elle reconnait que le crack de 19 ans est un joueur à part.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a officialisé la signature de Désiré Doué. Pour arracher le crack de 19 ans au Stade Rennais, le club de la capitale a lancé une offensive d'environ 50M€. Un assaut qui est déjà rentable aujourd'hui.

Doué, le nouveau Neymar du PSG ?

Arrivé au PSG il y a moins de huit mois, Désiré Doué fait déjà forte impression. S'il n'a que 19 ans, l'international français fait toujours la différence lorsque Luis Enrique fait appel à lui. De plus en plus performant ces dernières semaines, Désiré Doué est même comparé à Neymar.

«Doué a la magie des joueurs différents»

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, Tatiana Mantovani n'a pas tari d'éloges à l'égard de Désiré Doué, même si elle estime qu'il ne faut pas le comparer à Neymar, et ce, pour son propre bien. « Doué, c’est un joueur qui a la magie des joueurs différents, mais je crois que ce sont de grands mots de comparer quiconque à Neymar, c’est mettre une pression inutile. Le PSG est beaucoup moins suivi au Brésil ces dernières années, mais pour les plus grands fans de foot européen, c’est l’un des joueurs qui attire le plus l’attention cette saison. Avec les années, c’est sûr que le grand public le connaîtra », a déclaré la journaliste brésilienne, qui est correspondante en Espagne.