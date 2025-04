Mbappé, il annonce la même galère qu’au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid a été largement dominé par Arsenal mardi soir, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, avec une cinglante défaite 3-0. Et Daniel Riolo dresse un constat accablant sur l'effectif madrilène, pointant notamment du doigt les mêmes erreurs que celles commises par le passé au PSG avec des stars empilées.

En quittant le PSG en fin de contrat l'été dernier pour s'engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé espérait certainement franchir un cap dans sa carrière, notamment en remportant enfin une Ligue des Champions. Mais cet objectif semble mal embarqué après la lourde défaite concédée par le Real Madrid mardi soir, en quart de finale aller de la C1 contre Arsenal (3-0).

Mbappé, Vinicius, Bellingham... Riolo constate un problème

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a dressé un constat accablant sur le Real Madrid et toutes ses stars en attaque : « Un coach aussi bon soit-il doit composer avec les mecs qu'il a. Et même Carlo Ancelotti, s'il a Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrygo, il est emmerdé quoi qu'il en soit. Même si c'est Ancelotti ou qui que ce soit. Pourquoi les coachs qu'on dit de "la maison Guardiola" ne veulent jamais de ce genre d'effectif là ? Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas s'emmerder avec les trucs de management, les egos et tout… », lâche Riolo.

« On l'a vu pendant des années au PSG »

Une situation qui n'est pas sans rappeler à Kylian Mbappé ce qu'il a vécu au PSG avec Neymar et Lionel Messi en attaque comme le souligne le chroniqueur de RMC : « C’est très compliqué à gérer ce genre de groupe, on l'a vu pendant des années au PSG », conclut Daniel Riolo sur le sujet.