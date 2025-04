OM : Le nouveau Drogba est là !

La rédaction

Longtemps critiqué pour son attitude, Mason Greenwood réalise une saison impressionnante avec l’OM. Auteur de son 20ᵉ but toutes compétitions confondues contre Brest, l’attaquant anglais égale Didier Drogba au classement des meilleures premières saisons marseillaises en Ligue 1. Une performance qui place Greenwood parmi les grands noms du club.

Souvent critiqué, et à juste titre, pour son manque d'implication à l'OM, Mason Greenwood réalise tout de même une grande saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'attaquant anglais a notamment marqué le but qui a permis à l'OM de repasser devant face à Brest ce dimanche.

L'OM tient son goleador

Ce but, quelque peu chanceux, contré par un Brestois avant de finir au fond des filets, signe le 20ᵉ but toutes compétitions confondues de Mason Greenwood à l'OM (le 19ᵉ en Ligue 1). De tels chiffres lui permettent de pointer à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du championnat, derrière Ousmane Dembélé (21 réalisations).

Greenwood égale Drogba

Grâce à ces statistiques impressionnantes, Mason Greenwood égale la saison d'un certain Didier Drogba. Avec 19 buts en Ligue 1, il se hisse à la deuxième place du classement des joueurs ayant inscrit le plus de buts lors de leur première saison avec l'OM, selon le compte X Stats du Foot. Il est à une longueur d'égaler Bafétimbi Gomis et ses 20 buts (2016-2017) et pourrait ainsi devenir numéro un.