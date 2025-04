Une star avec Mbappé : Elle raconte leur intimité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de briller à Arsenal depuis son retour de prêt de l'OM à l'été 2022 où il est devenu une star à son poste dans toute la Premier League, William Saliba a effectué ses premiers pas dans le monde du football à l'AS Bondy, club dans lequel il a été entraîné par un certain Wilfrid Mbappé. Le père de l'attaquant du Real Madrid l'avait d'ailleurs accueilli chez lui à plusieurs reprises comme révélé il y a quelque temps par Saliba en personne.

A l'aube du premier acte entre Arsenal et le PSG de ces demi-finales de Ligue des champions, Le Parisien a retracé le parcours de William Saliba de sa première licence à l'AS Bondy jusqu'à sa signature du côté de l'ASSE. Aujourd'hui taulier de la défense d'Arsenal, et encore plus ces dernières semaines avec la blessure de son habituel compère Gabriel, Saliba sera le seul français titulaire dans l'opposition face au Paris Saint-Germain.

«Wilfrid Mbappé m’a tout appris»

Contre le club où Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire avec 256 réalisations, William Saliba entend bien prolonger l'épopée des Gunners en Ligue des champions, tombeurs du Real Madrid au tour précédent. Le Parisien a profité de cette affiche afin de ressortir de vieilles déclarations pour Le Populaire du Centre datant de 2018 de l'international français au sujet de la famille Mbappé à qui il doit tout. « Wilfrid Mbappé m’a tout appris et si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à lui ».

«J’allais souvent chez Kylian»

Pour remettre cela dans le contexte, Wilfrid Mbappé qui n'est autre que le père de Kylian, était l'éducateur de William Saliba à l'AS Bondy. Une dédicace que le joueur d'Arsenal ne manquait donc pas de faire à l'époque, tout en révélant avoir intégré l'intimité du clan Mbappé. « Comme son père était mon entraîneur, j’allais souvent chez Kylian. Quand on voit où Kylian est arrivé aujourd’hui, ça donne envie ».