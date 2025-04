OM : Le coup de pression décisif de Benatia !

La rédaction

Amine Gouiri brille de mille feux sous les couleurs de l'OM. Auteur d'un triplé face à Brest, l'attaquant algérien confirme son excellente forme. Un succès qui n'est pas dû au hasard, puisque Mehdi Benatia n'hésite pas à lui mettre une grosse pression pour qu'il maintienne son niveau d'exigence sur le terrain.

Amine Gouiri ne s'arrête plus de marquer avec l'OM. Le buteur algérien a inscrit un triplé ce dimanche, lors de la réception de Brest, portant son total à 7 buts sous ses nouvelles couleurs olympiennes, le tout en 11 matchs. Amine Gouiri a commencé les hostilités dès la 8e minute avec une belle frappe croisée pour permettre à l'OM d'ouvrir le score. Revenus à 1 partout puis menés 2-1, les Brestois ont vu leur destin quasiment scellé lors du magnifique geste de Gouiri pour mettre l'OM à deux buts d'avance avant la mi-temps.

«Je pensais vraiment que j'étais hors-jeu»

Le buteur de l'OM ne s'est pas arrêté là et a clôturé son show en s'offrant un triplé, à la limite du hors-jeu. Le joueur est revenu sur ce dernier but au micro de DAZN, dans des propos relayés par L'Équipe : «Heureusement que je n'ai pas été nonchalant sur cette action, sinon ça m'aurait coûté le triplé. Je pensais vraiment que j'étais hors-jeu.» Parti pile au bon moment sur un très beau service d'Adrien Rabiot, Amine Gouiri inscrit le dernier but de la rencontre, d'abord annulé pour hors-jeu, puis accordé après intervention de la VAR.

Le coup de pression de Benatia

Nonchalant, il ne l'a pas été, au plus grand bonheur de Mehdi Benatia. L'Équipe explique que le directeur sportif de l'OM ne lâcherait pas Amine Gouiri quant aux efforts à fournir lors des matchs. Lui qui a souvent été pointé du doigt pour son irrégularité avant son arrivée sur la Canebière brille aujourd'hui sous les couleurs de l'OM.