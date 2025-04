Mercato : La masterclass à 22M€ de l'OM !

La rédaction

Transféré cet hiver pour 22M€, Amine Gouiri réalise des débuts fracassants sous le maillot de l’OM. Déjà auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 11 matchs, l’international algérien a totalement conquis De Zerbi et les supporters marseillais. Une opération qui pourrait bien peser lourd dans la course à la Ligue des champions.

Arrivé cet hiver à l'OM en provenance de Rennes pour 22M€ (bonus compris), Amine Gouiri ne cesse d'impressionner les supporters olympiens. L'international algérien, au contraire de ses prédécesseurs, n'a pas eu besoin de phase d'adaptation pour s'intégrer au jeu de Roberto De Zerbi. Le buteur de l'OM cumule déjà 7 buts et 3 passes décisives en 11 rencontres sous ses nouvelles couleurs.

L'OM tient son buteur !

Amine Gouiri n'a pas eu besoin de temps pour s'imposer comme le buteur titulaire de l'OM. Arrivé en remplacement d'Elye Wahi, c'est le jour et la nuit entre les deux joueurs. L'international algérien n'a pas eu non plus beaucoup de mal pour prendre la place de Neal Maupay, qui avait eu sa chance après le départ de l'ancien Lensois.

La masterclass qui ravit De Zerbi

Un recrutement qui ravit Roberto De Zerbi, qui aurait soufflé «Ça m'a fait vibrer», après la masterclass du buteur de l'OM contre Brest, rapporte L'Équipe. Le technicien italien aura bien besoin d'un attaquant de ce niveau-là à l'OM pour obtenir une qualification pour la prochaine Ligue des champions, tant la course au podium est serrée dans ces dernières journées de Ligue 1.