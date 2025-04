OM : Un grand attaquant signe, il n'en revient pas !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En février 2024, Jean-Louis Gasset décidait de sortir de sa retraite pour jouer le rôle de pompier de service à l'OM. L'expérimenté coach avait accepté de s'engager sur une courte durée pour tenter de sauver le club marseillais. Pour l'aider, il pouvait compter sur le soutien de Pierre-Emerick Aubameyang. Un attaquant spécial selon le technicien.

Entraîneur de l’OM de février à juin 2024, Jean-Louis Gasset a côtoyé un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Un attaquant spécial qui avait déjà impressionné Christophe Galtier lors de son passage à l’ASSE.

« C’était génial d’avoir un joueur comme ça ! »

« C’était génial d’avoir un joueur comme ça ! C’est un joueur que j’aimais beaucoup, mais que je ne connaissais pas bien personnellement. Je savais le situer parce que Christophe Galtier, qui l’a eu longtemps à Saint-Etienne, me l’avait bien décrit. Il m’avait dit : “il ne veut pas jouer 9, il ne veut pas jouer à gauche. Il faut lui trouver sa place…” » a confié Gasset au cours d’un entretien accordé à Top Mercato.

Ça a très vite collé

Cette phrase avait profondément Gasset, qui a très vite noué des liens solides avec Aubameyang à l’OM. « J’avais gardé ça en mémoire. Et, à la première discussion ensemble, je lui ai dit : “Voilà. Moi, je te vois dans cette position“. Et là, Pierre-Emerick sourit, l’air de dire : “Toi, tu me connais par cœur“. A partir de là, on part en confiance et ça marche » a confié l’entraîneur qui vient tout juste d’être remercié par Montpellier.