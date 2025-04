OM : La mise à l'écart que personne n'a vu venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le quatuor à la tête de l’OM, composé de Pablo Longoria, Medhi Benatia, Fabrizio Ravanelli et Roberto De Zerbi ne semble plus aussi uni qu’il pouvait l'être au début de la saison. Alors que des divergences seraient apparues entre le directeur du football et l’entraîneur de Marseille, Ravanelli quant à lui a été prié de prendre du recul sur le sportif et se concentrer sur son rôle institutionnel.

Vendredi, joueurs et staff de l’OM ont fait leur retour à Marseille, après avoir passé la semaine en mise au vert à Rome. Ils devraient retourner en Italie une fois la réception de Brest ce dimanche soir passée, sans Fabrizio Ravanelli. En effet, ce dernier n’a pas été convié à ce stage et est resté à Marseille.

Ravanelli prié de prendre du recul sur le sportif

Selon RMC Sport et confirmé par L'Équipe, l’OM a demandé à Fabrizio Ravanelli d’être moins proche du sportif et de plus se concentrer sur son rôle institutionnel. Samedi, il n’était d’ailleurs pas présent au bord du terrain d'entraînement pour assister à la séance comme il le fait habituellement.

Ravanelli au palais du Pharo pour un événement NBA

En effet, comme indiqué par L'Équipe, Fabrizio Ravanelli était au palais du Pharo. Le média TrashTalk organisait une retransmission de deux matchs de playoffs NBA et l’ancien international italien y a été envoyé afin de représenter l’OM.