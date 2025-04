Des «mensonges» à l'OM, le réglement de comptes !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En prenant la décision de mettre au vert son équipe en cette fin de saison, Roberto De Zerbi a emmené ses joueurs à Rome loin des distractions marseillaises pour se donner le maximum de chances de performer. Depuis quelques semaines, l'OM présente des difficultés en termes de résultats mais cette décision a été critiquée. L'entraîneur italien a tenu à prendre la parole en conférence de presse.

Deuxième de Ligue 1 avant ce week-end, l'OM a vu ses principaux concurrents revenir fort au classement et le club est clairement en danger concernant sa place sur le podium final. Roberto De Zerbi a donc décidé de prendre du recul avec son effectif avec cette mise au vert. L'entraîneur italien a souvent été épinglé pour ses choix dernièrement et il a pris la meilleure décision dans son esprit pour aider son groupe.

De Zerbi sous le feu des critiques

Au vu des résultats plutôt moyens du club ces dernières semaines, Roberto De Zerbi a subi de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et à Marseille, on commence à paniquer de voir l'OM rater le coche. « C'est l'OM, je savais aussi ce que c'était avant, c'est pour ça que je suis venu. Les gens voient ceux qui veulent le bien de l'OM et ceux qui le font de mauvaise foi » réagit-il en conférence de presse à la veille du match contre Brest.

« Je fais ce qui selon moi est le plus juste »

En s'éloignant de Marseille, Roberto De Zerbi espère avoir un peu plus de recul pour réfléchir avec ses joueurs , une manière de se donner le maximum de chances de décrocher sa place en Ligue des champions l'année prochaine. « Je fais ce qui selon moi est le plus juste pour mon équipe, et mon équipe pour l'instant c'est l'OM. On essaie de faire les choses pour le bien de l'OM. Après, les polémiques et les mensonges, je les laisse aux autres » poursuit l'Italien.