OM : Départ validé à Marseille !

Afin de préparer la réception de Brest dimanche, l’OM a passé la semaine en Italie, à Rome, pour une mise au vert qui pourrait durer au moins deux semaines. Les Olympiens sont revenus vendredi à Marseille et Ulisses Garcia était présent ce samedi en conférence de presse, validant le départ des Olympiens.

Parti mardi en Italie pour sa mise au vert de fin de saison, l’OM est finalement revenu vendredi à Marseille plutôt que samedi, en raison des obsèques du pape. Un « ritiro » qui doit permettre aux Olympiens de se remobiliser et resserrer les liens à l'approche de la fin de la saison et dans la course à la Ligue des champions. Il reste quatre matchs à l’OM pour conserver sa deuxième place et retrouver la C1, contre Brest, le LOSC, Le Havre et enfin Rennes.

« On a très bien travaillé avec le coach, le staff, on a vraiment bien bossé cette semaine »

« Le groupe, on s’est très bien senti. On a très bien travaillé avec le coach, le staff, on a vraiment bien bossé cette semaine. Tous les joueurs, on veut vraiment faire le maximum pour atteindre les objectifs. Si ça passe par une semaine à Rome, ou deux semaines, ou je ne sais pas, on est content et on veut donner le maximum pour atteindre les objectifs », a confié Ulisses Garcia ce samedi en conférence de presse, à la veille de la réception de Brest, en clôture de la 31e journée de Ligue 1.

« On crée une cohésion de groupe, quelque chose en dehors des terrains »

Relancer sur ce que cela a changé de s’entraîner loin de Marseille, le latéral gauche de l’OM a ajouté : « La différence c’est qu’on est tout le temps ensemble. Ce qui fait qu’on crée une cohésion de groupe, quelque chose en dehors des terrains. On est ensemble. C’est plus ça la différence par rapport à la Commanderie. »