OM : Surprise, un grand nom se fait recaler !

Mardi dernier, l'OM a rallié l'Italie pour un stage de plusieurs semaines. Les joueurs ne retourneront en France que pour disputer les matches de championnat. L'ensemble du groupe et de la direction a fait le déplacement à Rome, sauf Fabrizio Ravanelli. Le conseiller sportif et institutionnel est resté à quai. La raison a été dévoilée ce jeudi.

L’exil pour rebondir. Mardi soir, l’OM a rallié Rome pour une mise au vert, qui pourrait durer jusqu’à la fin de la saison. Dans ce cas, le coût du voyage pourrait dépasser les 1 millions d’euros. Selon les informations de L’Equipe, une cinquantaine de salariés a fait le déplacement, dont la direction représentée par Medhi Benatia et Pablo Longoria.

La direction est en action

Les deux hommes ont d’ailleurs eu une longue réunion avec Roberto de Zerbi mercredi soir. Selon les informations de RMC Sport, l’ambiance aurait été cordiale, malgré quelques différents entre l’entraîneur italien et Benatia. Par contre, aucune trace de l’enfant du pays Fabrizio Ravanelli.

Ravanelli n'a pas été convié

Nommé conseiller institutionnel et sportif de l’OM en juillet dernier, l’ancien joueur n’a pas fait le déplacement jusqu’à Rome. A en croire le média, Pablo Longoria lui aurait demandé de ne plus s’approcher du secteur sportif et de se concentrer sur l’institutionnel. Une manière d’éviter de nouvelles crispations en interne.