Tensions à l’OM, le vestiaire n’en revient pas !

Avant la réception de Brest ce dimanche, l’OM a passé la semaine à Rome, pour une mise au vert qui pourrait durer deux semaines. L’objectif étant de renforcer la cohésion du groupe, mais également d’échapper à un « environnement parfois bruyant » à Marseille, comme le soulignait Pablo Longoria. Car l’ambiance ne serait pas au beau fixe et les joueurs eux-mêmes seraient parfois surpris par les tensions en interne.

Ayant vu l’OGC Nice s'imposer contre le PSG vendredi (1-3), puis Strasbourg et l’OL l’emporter contre l’ASSE (3-1) et Rennes (4-1) samedi, l’OM sait qu’il ne doit pas se rater ce dimanche soir lors de la réception de Brest. Les Olympiens doivent enchaîner une deuxième victoire consécutive face au SB29 pour conforter leur deuxième place au classement et apporter un peu plus de sérénité à un club qui semble en manquer cruellement.

Un « environnement parfois bruyant » à l’OM

Car les dernières semaines ont été agitées à l’OM, entre une crise de résultat, des dirigeants qui cumulent les suspensions et un entraîneur dont l’avenir semble incertain. C’est aussi pour échapper à ce contexte que le club a décrété une mise au vert d’au moins deux semaines à Rome et qui a débuté mardi dernier. Les joueurs et le staff ne sont revenus que vendredi à Marseille et devraient repartir une fois le match face à Brest passé. Officiellement, le but est de renforcer la cohésion du groupe dans l’optique du sprint final, mais dans le communiqué publié par l’OM, Pablo Longoria évoquait également un « environnement parfois bruyant » qui règne à Marseille.

Les joueurs étonnés par les tensions en interne

L’ambiance ne serait pas au beau fixe en interne et des divergences seraient même apparues entre Roberto De Zerbi et Medhi Benatia dernièrement. Le journaliste de RMC Sport Florent Germain faisait état de « quelques turbulences » entre les deux hommes, ce que confirme L'Équipe. Le quotidien sportif précise par ailleurs que les joueurs, tout comme leur entourage, seraient parfois surpris des tensions qui peuvent apparaître en coulisses, mais font avec, comme ils ont rapidement accepté ce ritiro en Italie. Si Roberto De Zerbi assurait samedi en conférence de presse que « tout le monde se sent bien à Marseille », l’environnement qui y règne ne semble pourtant pas le plus propice à aller chercher une qualification en Ligue des champions.