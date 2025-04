OM : L'invitation surprise, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une mise au vert à Rome cette semaine, les joueurs de Roberto De Zerbi ont eu le droit à un second stage express en collectivité au centre Robert Louis-Dreyfus ce samedi soir. De retour à la Commanderie ce samedi pour un entraînement avec un invité de marque de la Fondation OM Treizième Homme. Une journée mémorable pour l'heureux élu.

Pendant quatre jours, les joueurs de l'OM ont renforcé leurs liens à Rome pour la fameuse mise au vert évoquée par Roberto De Zerbi en fin de semaine dernière. Au programme, parties de tennis de table, sessions en piscine et retrouvailles autour de tables au restaurant ou en barbecue avec le staff olympien dirigé par De Zerbi. Le tout pour préparer au mieux la réception du Stade Brestois à l'Orange Vélodrome dimanche soir avec pour objectif une qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Nouvelle mise au vert... à Marseille !

C'est pourquoi Roberto De Zerbi a poussé le bouchon un peu plus loin pour la première séance d'entraînement depuis le retour d'Italie du groupe de l'OM. Ce samedi, après la session au centre Robert Louis-Dreyfus, le coach marseillais a demandé à ses joueurs de dormir sur place afin de rester mobilisés avant la réception de Brest en suivant les performances de l'AS Monaco contre Le Havre (1-1) et celle de l'OL face au Stade Rennais (4-1), concurrents directs à la Ligue des champions de l'Olympique de Marseille.

Une journée magique offerte à un enfant de la Fondation OM

Avant cette nouvelle mise au vert, Roberto De Zerbi et son équipe ont accueilli un enfant invité par la Fondation OM Treizième Homme avant le début de la séance d'entraînement. Des accolades avec Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et chacun des joueurs de l'OM ont eu lieu pour l'invité du jour avec en prime un maillot offert par le club phocéen. Cerise sur le gâteau pour l'enfant invité qui a eu la chance de fouler la pelouse du centre d'entraînement avec une photo collective. Un souvenir qu'il chérira pendant longtemps.