Crise à l'OM : La blague surprise... signée Benatia !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est en mission en cette fin de saison pour une place en Ligue des champions la saison prochaine. Objectif : remobilisation du côté de la Commanderie avec une mise au vert en Italie et une nouvelle au centre d'entraînement ce samedi. L'occasion idéale pour Medhi Benatia de mettre un terme aux rumeurs de tensions étalées dans la presse avec une blague bien sentie.

Avant le succès contre Montpellier la semaine dernière (5-1), officiellement relégué en Ligue 2 ce samedi, l'OM affichait un bilan de 5 défaites en 7 matchs de Ligue 1. Medhi Benatia décidait de livrer une interview à La Provence dans l'optique d'éteindre le feu médiatique en dénonçant au passage une fake news concernant un ras-le-bol de Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot au sujet de Mason Greenwood ainsi que Luis Henrique pour leur manque d'implication défensive.

«Les gens qui sortent ça ne veulent pas le bien de l’OM»

« Vous imaginez ? Il n’est pas venu me voir. Et en plus, vous pensez que j’ai besoin qu’un joueur me souffle ça ? Pierre-Emile Hojbjerg est un des plus professionnels du vestiaire, un mec qui ne cherche qu’à fédérer et à emporter tout le monde avec lui, comme Rabiot. Aujourd’hui, Adri meurt de l’intérieur, il n’a qu’une envie: aller en C1. Ces deux-là sont vraiment deux exemples et à aucun moment ils ne sont venus me voir pour écarter des joueurs. Les gens qui sortent ça ne veulent pas le bien de l’OM », confiait Medhi Benatia à La Provence. Le directeur du football du club phocéen visiblement agacé par les bruits incessants au sujet de l'Olympique de Marseille dans la presse.

La blague de Benatia aux journalistes au retour à la Commanderie !

Ce samedi, le groupe entraîné par Roberto De Zerbi faisait son retour au centre Robert Louis-Dreyfus après quatre jours de mise au vert en Italie dans une ambiance « détendue et agréable » à en croire Florent Germain, journaliste présent au centre d'entraînement. L'occasion rêvée pour Medhi Benatia de rappeler, sur le ton de la blague, aux journalistes qui ont répondu présents que tout est fluide et carré à l'OM contrairement à ce qui se dit dans la presse. Le message est clair.