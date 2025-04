L'OM met fin à son calvaire, la grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté en janvier 2024 par l'OM, Ulisses Garcia faisait partie des joueurs placés dans le loft marseillais l'année dernière. L'international suisse a ainsi alterné entre les absences et les petites parts de temps de jeu offertes par Roberto De Zerbi. Ces derniers mois, il n'avait pas connu de titularisation mais l'entraîneur italien a fait appel à lui lors des deux derniers matches. Il semble prêt à gagner sa place.

Avec seulement 693 minutes disputées cette saison avec l'OM en Ligue 1, Ulisses Garcia ne fait pas vraiment des premiers plans de Roberto De Zerbi. Dans cette fin d'exercice très disputée, l'entraîneur italien a pourtant décidé de le titulariser lors des deux derniers matches. Le Suisse a en plus distribué deux passes décisives lors de la large victoire contre Montpellier, une belle manière de faire comprendre qu'il pouvait se rendre utile.

Une saison délicate à l'OM

A 29 ans, l'arrière gauche connaît une saison un peu plus difficile, loin des radars mais il ne souhaite pas baisser les bras. « Cela a été difficile avec le loft et des temps de jeu plus faibles cette saison mais je suis quelqu’un de positif mais maintenant je me sens très bien, je suis content d’avoir du temps de jeu lors des deux derniers matchs » a-t-il confié en conférence de presse avant le match contre Brest.

Garcia veut convaincre De Zerbi

Opposé à une forte concurrence dans l'effectif marseillais, Ulisses Garcia n'est pas le premier choix de son entraîneur mais il a de belles qualités qui pourraient servir à l'OM. « En partant de derrière je lis plus facilement le jeu. Des automatismes se créent » analyse-t-il.