L'OM au cœur d'un drame familial ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le 22 février dernier, l'OM s'inclinait face à Auxerre dans un match où une énorme polémique a éclaté, portée par le pétage de plomb de Pablo Longoria qui s'était emporté devant les caméras en criant à la corruption. L'arbitre de la rencontre, Jérémy Stinat, avait reçu des menaces envers lui et sa famille. Un épisode douloureux sur lequel il est revenu.

Cette saison en Ligue 1, l'arbitrage n'a pas cessé de susciter énormément de réactions puisque certaines décisions ont fait beaucoup parler. C'est le cas lors de la défaite de l'OM contre Auxerre en février (3-0) mais les conséquences sont parfois difficiles pour les arbitres en question. Jérémy Stinat avait été l'objet de l'énorme colère de Pablo Longoria et sa famille a été menacée. Une situation grave pas très rassurante.

Une violence sans limites

A l'heure des réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir des insultes, des fortes critiques dès lors que l'on estime qu'un arbitre commet une erreur lors d'un match. Quand cela concerne un club aussi populaire que l'OM, les excès sont parfois nombreux. « Notre mère a été très inquiète, surtout pour ce qui est arrivé à la famille, par rapport à la sécurité. Elle était même plus inquiète que nous. Elle ne comprend pas ce déchaînement de violence, de mots. Et encore, elle n’est pas sur les réseaux sociaux et heureusement » révèle Jérémy Stinat dans un entretien pour Ouest France en compagnie de son frère Denis, ancien joueur désormais entraîneur. En effet, sa famille a été prise pour cible, à l'image de sa compagne dont les pneus ont été crevés, en plus des menaces de mort.

« Ça fait mal »

Ciblé par les propos polémiques de Pablo Longoria, qui lui auront valu 15 matches de suspension au final, Jérémy Stinat a dit qu'il avait adapté son quotidien concernant les menaces reçues. « Pour la presse, j’ai vu les gros titres. C’est sûr que ça fait mal quand on fait les gros titres parce qu’un arbitre, moins on le voit, mieux c’est. Sur ce coup-là, ça n’a pas été le cas. C’est ce qui m’a embêté. (...) Ça a été un mauvais épisode mais ce qui m’a le plus embêté, c’est que ma famille soit touchée » poursuit l'arbitre.