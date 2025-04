Surprise, il largue l'OM pour... Griezmann ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille aurait trouvé un nouvel objectif à un peu plus d’un mois du début du mercato estival avec Jhon Lucumí, défenseur central de Bologna. Mais la liste des prétendants semble être très longue et son agent a récemment parlé d’un possible transfert vers l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann.

Les derniers matchs ont clairement montré que l’OM avait un gros problème en défense. Très peu de spécialistes du poste ont joué sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a notamment compté sur Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier ou encore à Pierre-Emile Højbjerg ces dernières semaines. Ainsi, au sein du club marseillais on a décidé de régler ce chantier en priorité lors du prochain mercato estival.

Nouveau feuilleton à l’OM ?

Un premier dossier chaud se dessine déjà avec Jhon Lucumí, qui semble beaucoup plaire du côté de Marseille. Mais l’OM n’est pas seul sur le coup, puisque Il Corriere dello Sport a récemment parlé d’un intérêt prononcé de l’Inter, ainsi que d’autres clubs de Serie A. « Il y a des clubs importants en Europe qui le suivent depuis longtemps » a récemment confié son agent Simone Rondanini, dans un entretien accordé à TMW.

Plutôt l’Atlético de Madrid pour Lucumí ?

Et l’un des principaux prétendants de l’OM pourrait bien être l’Atlético de Madrid d’un certain Antoine Griezmann. « Il ne serait pas le premier Colombien à jouer là-bas et ils ont très bien réussi. Je suis sûr que, vu son niveau, il pourrait faire sa marque dans une équipe de ce calibre » a confié l’agent de Jhon Lucumí. « En Ligue des Champions, il a réalisé des statistiques importantes, comparables à celles des meilleurs défenseurs de la compétition, qui est le stade où évoluent les plus grands. Le plus important pour lui désormais est de rester concentré sur cette dernière partie de saison ».