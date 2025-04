Kylian Mbappé : Le nouveau malaise avec le PSG !

La rédaction

De retour sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas pleinement convaincu lors de la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Malgré un but inscrit sur coup franc, l'ancien Parisien a été pointé du doigt par Frédéric Antonetti, qui s’inquiète de son manque d’implication.

Absent avec le Real Madrid lors des deux précédents matchs, Kylian Mbappé avait envie de se rattraper face au FC Barcelone, en finale de Coupe du Roi. Si l'entrée en jeu de l'ancien attaquant du PSG a été remarquée, notamment avec un but sur coup franc pour égaliser à la 70e minute, il n'a pas convaincu certains observateurs, dont Frédéric Antonetti.

«Je ne sais pas s'il a un problème»

En direct du plateau du Canal Football Club, l'ancien coach de Metz a trouvé Kylian Mbappé trop fainéant sur le terrain :

«Il a fait de bonnes choses, il est à l'origine du coup franc, il marque le coup franc. Mais je trouve qu’il a un déficit physique. Il n’arrive pas à répéter les efforts. Il y a une action qui m’interpelle : à un moment donné, c'est lui qui donne le ballon à Vinicius, Vinicius part au but, il doit l’accompagner mais il s’arrête. Je ne sais pas s’il ne peut pas faire l'effort, s'il ne peut plus faire l'effort, ou s’il s’est tellement habitué à faire peu d’efforts qu’il n’en fait plus, tout simplement… Je ne sais pas.»

«Il est souvent transparent»

Frédéric Antonetti relève ensuite que Kylian Mbappé perd ses moyens dans les gros matchs, un problème qu’il identifie depuis son passage au PSG :

«Je le trouve très bon quand le Real gagne, quand le Real est plus fort que son adversaire, ou quand le PSG était plus fort que son adversaire, a appuyé l’ancien entraîneur du Stade Rennais. Mais chaque fois que l'équipe en face est du même niveau, il est souvent transparent, sauf contre Manchester City.»